Meteo: domenica piena di maltempo al nord, scirocco al sud

Come ampiamente previsto il maltempo è arrivato su tutto il nord Italia: piove in chiaro stampo autunnale su gran parte del settentrione, come non accadeva dal mese di dicembre e questo non può che far piacere ai monti e ai bacini idrici in sofferenza.

Nell'immagine radar, le piogge in atto al nord.

METEO 11 APRILE 2021 - Il maltempo proseguirà per tutta la giornata su gran parte del nord, in particolare su Liguria centro-orientale, alta Toscana, alta Lombardia, alto Veneto, Trentino e Friuli.

Le piogge più intense saranno probabili a ridosso dei rilievi grazie al temibile fenomeno dello “stau“, ovvero l`accrescimento delle nubi e l`intensificazione delle piogge in presenza di colline e montagne. Gli accumuli potranno anche superare i 100-150 mm nell`arco dell`intera giornata.

Nubi in aumento anche al centro Italia ma senza particolari fenomeni, eccetto la Toscana settentrionale dove saranno possibili isolati nubifragi. Deboli piogge dal pomeriggio nelle Marche e in Sardegna.

Più stabile al sud dove avremo prevalenza di cieli sereni e occasionali nubi alte. Venti di scirocco in rinforzo su tutto il meridione, con annesso aumento termico.