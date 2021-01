Meteo: domenica da pieno autunno con nubi e piogge, ma anche neve a bassa quota

Un risveglio da pieno autunno per tante nostre regioni, le quali sono avvolte da nubi, piogge e anche temperature decisamente più alte rispetto ai giorni scorsi. Ci riferiamo principalmente al sud Italia, alle prese con un "richiamo caldo" proveniente dal nord Africa che già da ieri ha fatto schizzare le temperature oltre i 20°C.

Comunque questo aumento termico si ferma a Lazio e Abruzzo, dopodiché su Toscana, Marche e tutto il nord Italia troviamo aria molto fredda che favorisce anche l'arrivo della neve a quote basse.

Sta nevicando stamattina fino a quote bassissime, a tratti anche in pianura, in Emilia Romagna. Fiocchi a Bologna, Modena e Imola. Fiocchi a bassa quota anche sulla Toscana settentrionale e nel pesarese. Piove invece più a sud, soprattutto tra Molise, Campania e Puglia con fenomeni a tratti intensi.

METEO 10 GENNAIO 2021 | Giornata perturbata con tante nubi su tutto il centro-sud e parte del nord. Piogge diffuse in arrivo su Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Umbria, Marche meridionali, Toscana meridionale: non escludiamo locali nubifragi tra Campania settentrionale, ciociaria e Molise. Poco nuvoloso o nuvoloso ma senza fenomeni su quasi tutto il nord Italia, Sicilia e Calabria.

La neve scenderà a quote basse fino al pomeriggio in Emilia Romagna (100-200 metri), Toscana settentrionale e Marche settentrionali (300-400 metri) ed oltre 600-700 metri in Umbria. Dal pomeriggio e soprattutto in serata torna a scendere la quota neve anche tra Abruzzo, Lazio e Molise portandosi sin verso i 900-1000 metri.

Una domenica ben più mite invece al sud, soprattutto su Sicilia, Calabria e Salento: qui raggiungeremo agevolmente i 18-20°C, con picchi di 25°C in Calabria tra reggino e catanzarese.