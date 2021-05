Meteo domenica 23 maggio: una giornata da mare al sud, occhio agli acquazzoni altrove, ecco dove

L'ultima parte di maggio ha tutte le intenzioni di travestirsi da estate sulle nostre regioni meridionali, mentre al nord ha ancora qualcosa da dire in termini di piogge e temporali. L'alta pressione africana si sta espandendo rapidamente verso il Mediterraneo, ma sarà proprio nelle prossime 48 ore che ne avvertiremo gli effetti principali.

Aria molto calda proveniente dal Sahara si sta muovendo verso l'Italia e già a partire da domani innescherà un sensibile aumento termico su tutto il Meridione e, in modo più blando, anche al centro.

Le temperature schizzeranno fin sui 31-32°C su Sardegna, Sicilia, Calabria e Puglia, perlopiù nei settori interni e lontani dalle brezze marine. Comunque farà caldo anche sulle coste, specie nei grandi centri urbani.



METEO DOMENICA 23 MAGGIO 2021 | Cieli sereni su tutto il sud, mentre man mano che ci spostiamo verso nord le nubi aumenteranno gradualmente. Sulle regioni centro-settentrionali, infatti, agiranno ancora umide correnti atlantiche che saranno responsabili di locali acquazzoni e temporali: maggiormente coinvolte Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige. Non escludiamo occasionali grandinate nelle ore pomeridiane. Temperature in calo soprattutto in montagna e sul Friuli Venezia Giulia.

Nubi sparse ma con ampie schiarite su quasi tutto il nord-ovest.

Su Sardegna, Toscana, Lazio e Umbria avremo un aumento della nuvolosità ma senza particolari fenomeni, a parte qualche breve acquazzone nel pomeriggio su Lazio e Umbria meridionale.

Ad inizio prossima settimana le temperature aumenteranno ulteriormente al sud, ma al tempo stesso arriverà un'altra perturbazione al nord. Ne riparleremo nei prossimi articoli.

