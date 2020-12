METEO di NATALE: tutti gli scenari possibili, anche i più estremi (mappe da non perdere!)

Si parte naturalmente con gli scenari più classici e statisticamente probabili per finire con quelli più estremi, che costituirebbero un colpo di scena clamoroso, riportando in auge gli inverni old style.



Lo scenario sui quali i meteorologi potrebbero scommettere con alta probabilità di veder confermata la previsione, stante la circolazione atmosferica che si è instaurata attualmente sull'Europa, è senza dubbio il seguente, correnti da ovest leggermente ondulate, qualche pioggia tra nord e centro, deboli nevicate sulle Alpi dalle quote medio-alte, poco freddo, generale mitezza al sud con anche un po' di sole (attendibilità 65%):

Introduciamo qualche variante a questa situazione standard: ad esempio una maggiore ingerenza dell'alta pressione cosa comporterebbe? Un Natale con il sole su tre quarti del territorio ma con freddo umido da inversione termica e rischio nebbia sulle pianure del nord e nelle valli del centro. Eccolo (attendibilità 45%):

Cerchiamo invece qualche soluzione più coraggiosa proposta dagli scenari alternativi del modello americano; le saccature riuscirebbero in parte a sfondare proponendosi soprattutto in Adriatico e al sud con precipitazioni e neve in Appennino e attivando venti di Maestrale e di Foehn sui versanti occidentali del Paese, assicurando peraltro un certo ricambio d'aria (attendibilità 25%):

E veniamo alle soluzioni più estreme, che stamane godono di ben poca stima; infatti sono limitate a pochi scenari. Le segnaliamo comunque. Nella prima mappa si vede l'anticiclone che prende la strada del nord Europa e favorisce un afflusso di aria molto fredda su tutto l'est europeo sino a sfondare in parte sul Mediterraneo, ma con massimi effetti sulle nostre regioni adriatiche e meridionali, ove non mancherebbe la neve a bassa quota: (attendibilità 15%)

Nella successiva invece viene descritto un evento notevole su scala europea, l'anticiclone è migrato in Scandinavia e lungo il suo bordo meridionale scorre aria gelida di matrice polare continentale che investe il centro Europa e il nord Italia, dove si scava una depressione al suolo e arriva la neve in pianura, a seguire c'è anche la mappa delle temperature a 1500m (attendibilità attuale: 5-10%)