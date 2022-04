Meteo: depressione tirrenica nelle prossime ore, arriva aria fredda dal Rodano

Un vero e proprio fiume d'aria fredda artica sta scivolando sull'Europa centrale e a breve irromperà nel mar Ligure attraverso la valle del Rodano. Nel corso della giornata odierna l'aria fredda raggiungerà il mar Ligure e l'alto Tirreno favorendo la formazione di una profonda bassa pressione con minimo barico vicino ai 990 hpa. Tale depressione favorirà un nuovo peggioramento del tempo sulle regioni settentrionali e tirreniche, regalando nuove precipitazioni a tratti abbondanti.

Ma non è tutto: essendo aria particolarmente fredda di origine artica dovremo aspettarci un netto calo delle temperature su tutto il nordovest e le regioni centrali (le regioni che risentiranno maggiormente dell'impatto freddo proveniente da ovest/nordovest). Grazie al calo termico, la neve conquisterà quote via via sempre più basse fino a portarsi su livelli collinari su Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria. Tra oggi pomeriggio e sera sarà probabile assistere a nevicate fino a 300-400 metri nel torinese, nel cuneese, nel valdostano ed anche nelle aree interne del savonese e del genovese.

Rovesci e temporali sparsi su Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, con neve a partire dalle alte colline o la bassa montagna. Piogge sparse e rovesci in arrivo sulle regioni tirreniche , ma sarà domani che la neve arriverà a quote collinari anche sulle regioni centrali, come ampiamente accennato in questo articolo.