METEO: depressione tirrenica con maltempo, fine settimana con PIOGGIA e NEVE

L'aria fredda artica sta invadendo il Mediterraneo e proprio in queste ore sta approfondendo una depressione piuttosto ben organizzata nel mar Tirreno. Il minimo di bassa pressione tende a muoversi rapidamente verso il basso Tirreno ed il mar Ionio, pertanto il maltempo coinvolge e coinvolgerà principalmente le regioni del centro e del sud, lasciando il nord sotto il Sole.

In questi minuti troviamo tanto maltempo su Molise, Abruzzo, Marche e Umbria, con nevicate fino a quote relativamente basse sul medio Adriatico. A breve il tempo peggiorerà sensibilmente anche al sud, in particolare su Campania, Calabria, Basilicata e Puglia. Da stasera irromperà anche il freddo sulle regioni meridionali, il quale permetterà alla neve di manifestarsi fin sui 400-500 metri nelle aree interne di Molise, Campania e Subappennino Dauno.

Anche domenica sarà una giornata da pieno inverno al centro e al sud: ancora piogge diffuse su Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia settentrionale, Basilicata, mentre la neve scenderà oltre i 600 metri. Accumuli davvero importanti sull'Appennino centro-meridionale, anche superiori ai 50-60 cm oltre i 900-1000 metri.

Tempo via via più stabile al nord, Toscana, Lazio e Sardegna: saranno queste le regioni quasi del tutto ai margini del maltempo durante questo week-end.

Il freddo sarà ancora protagonista nei primi giorni della prossima settimana e clamorosamente martedì 1° marzo potrebbe irrompere un altro nucleo freddo dall'est Europa verso l'Italia. Questa nuova perturbazione potrebbe riportare la neve a quote molto basse sul medio-basso Adriatico e al sud.

Ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti.