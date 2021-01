Meteo, depressione nel Tirreno: altro carico di neve a bassa quota oggi al sud

Ve ne abbiamo ampiamente parlato nei giorni scorsi e le previsioni stanno trovando conferme nello scatto satellitare di questa mattina: una bassa pressione sta prendendo vita nel mar Tirreno grazie ad aria umida e instabile arrivata dall'Atlantico in contrasto con l'aria molto fredda proveniente dai Balcani prevista con molti giorni di anticipo.

Questa depressione sta portando in questi minuti deboli nevicate tra basso Veneto, Emilia orientale, Romagna e Umbria, localmente anche in pianura,

METEO 17 GENNAIO 2021 | Tempo in graduale peggioramento su Lazio al mattino, poi a seguire Marche, Abruzzo, Molise, Campania nel primo pomeriggio: qui ci aspettiamo nevicate sparse fino a bassa quota (500 metri circa nel Lazio, 200-300 metri sul lato adriatico e 300 metri in Campania.

Tra pomeriggio e sera maltempo in rapida estensione a Calabria, Basilicata e zone interne della Puglia dove nevicherà attorno ai 200-300 metri di quota (leggermente più in alto in Calabria, specie nel cosentino). I fenomeni più intensi, come già specificato ieri, riguarderanno la Campania meridionale, la Basilicata e la Calabria, mentre altrove saranno deboli.

Piogge sparse in arrivo anche in Sicilia con neve in montagna. Graduale attenuazione dei fenomeni su tutto il nord-est già nel corso della mattinata.

Non è tutto: tra la sera e la notte prenderà vita la "ritornante" di questa depressione: essa investirà le regioni adriatiche dalle Marche alla Puglia portando neve a bassissima quota, localmente anche sulle coste: i fenomeni saranno più probabili tra la tarda sera di oggi, le ore notturne e l'alba di lunedì.