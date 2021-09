Meteo: depressione in Sardegna, maltempo per tutto il giorno. Nubi verso il centro-sud

Una depressione particolarmente intensa si sta velocemente sviluppando nel Mediterraneo, precisamente nei pressi della Sardegna. Questo vortice di bassa pressione è colmo di intensi temporali, i quali nella notte hanno colpito la Sardegna in tante sue località, soprattutto nel cagliaritano.

Sul resto d'Italia il tempo è nettamente più stabile ad eccezione della Sicilia, dove iniziano a vedersi i primi effetti della perturbazione in rapido rinforzo.

METEO 10 SETTEMBRE 2021 | Forte maltempo fino a sera sulla Sardegna: ci saranno piogge diffuse e temporali localmente intensi specie nelle aree interne. Piogge e locali temporali in arrivo anche in Sicilia già in mattinata per poi persistere fino a sera in modo disorganizzato e intermittente.

Nubi in aumento su Toscana, Nord-ovest, Lazio, Campania, Calabria ma senza particolari fenomeni. Qualche rovescio o temporale pomeridiano potrebbe svilupparsi nelle aree interne di Calabria, Basilicata, Abruzzo, Lazio e sulla Puglia ionica.