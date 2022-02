Meteo: depressione con piogge e nevicate al sud, venti di BURRASCA in atto

Come ampiamente previsto nei precedenti editoriali l'Italia sta facendo i conti con una depressione alimentata da aria fredda di origine artica particolarmente turbolenta. La depressione si è intensificata nettamente nel corso della notte fino a raggiungere una pressione minima di 995 hpa, attorno alla quale si sono messi in moto venti davvero impetuosi.Il maestrale soffia incessantemente da ieri in Sardegna con raffiche da tempesta, ovvero superiori ai 90-100 km/h, mentre la tramontana sta sferzando tutto il sud Italia ed il medio-basso Adriatico. Persistono raffiche di vento anche al nord, ma tenderanno gradualmente ad attenuarsi nelle prossime ore.

Questa depressione porterà ancora piogge sparse su Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania meridionale e Sicilia fino al pomeriggio, mentre dalla sera avremo un netto miglioramento delle condizioni del cielo. La neve scende e scenderà in Appennino fin verso i 500 metri di altitudine, specie su Basilicata e Molise. Forti nevicata in Calabria oltre 700 metri, specie sulla Sila e sul Pollino.

Il vento di tramontana sarà protagonista fino a sera e addirittura fino alle prime ore di domani su tutto il sud, mentre andrà man mano scemando sul resto d'Italia. Attenzione alle raffiche di burrasca su Puglia, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Calabria e Sardegna (superiori ai 70-75 km/h).