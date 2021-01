Meteo della settimana: ultime PIOGGE al meridione, poi fase più MITE e STABILE

Cambio della guardia nello scenario meteorologico europeo durante la prima settimana di febbraio; se ne andranno le veloci correnti da nord-ovest che ci hanno interessato negli ultimi giorni, mentre prenderà piede un flusso di aria molto mite proveniente dal nord Africa che gonfierà una zona anticiclonica sul Mediterraneo centro-orientale per qualche giorno.

Nel frattempo, la giornata di lunedi 1° febbraio sarà ancora governata da correnti nord-occidentali fresche ed instabili soprattutto al meridione e sulle Isole. Questa la sommatoria dei fenomeni attesi nell'arco di tutta la giornata in parola:

Dicevamo delle piogge attese sulle Isole e al meridione, anche a carattere di rovescio. Sul resto d'Italia avremo condizioni di variabilità, ma senza precipitazioni importanti. Ancora nevicate sui rilievi confinali della Val d'Aosta e clima fresco e ventoso su tutta la Penisola.

Martedi 2 febbraio avremo le ultime piogge al meridione in via di attenuazione, mentre al nord e al centro il tempo sarà buono, con il ritorno della nebbia (in banchi) in Valpadana.

Da mercoledi 3 fino a sabato 6 febbraio l'Italia verrà interessata da aria molto mite di matrice meridionale che gonfierà una zona di alta pressione sul Mediterraneo centro-orientale. Il settore di nord-ovest potrebbe avere qualche piovasco, mentre sul resto d'Italia splenderà il sole. Ecco la mappa valida per mercoledi 3 febbraio.

Al centro e soprattutto al sud e sulle Isole il clima sarà molto mite con la possibilità di superare in alcuni casi la soglia dei 20°. Il tutto sarà determinato dallo sprofondamento di una saccatura in sede iberica, che durante il prossimo fine settimana potrebbe muoversi verso levante determinando un peggioramento del tempo ad iniziare dal settentrione e la Sardegna.

A più lunga scadenza, segnatamente nella 2° decade di febbraio, sembra probabile un periodo decisamente più freddo, con la possibilità di una ondata di gelo che potrebbe sfiorare l'Italia o interessarne una parte. Ne riparleremo nei prossimi giorni...

