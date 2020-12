Meteo: da metÃ  mese torna l'alta pressione! Quanto durerÃ ?

Questa forte ondata di maltempo potrebbe terminare da giovedì 10 dicembre, pur con strascichi sino al week-end, specie al centro e al sud. In seguito dovrebbe affacciarsi la classica rimonta anticiclonica di matrice subtropicale, in grado di stabilizzare il tempo almeno per qualche giorno.



Ecco lo schema barico che siamo abituati a sperimentare spesso durante il dicembre europeo, dovrebbe ripresentarsi entro lunedì 14 o martedì 15 dicembre:

Non c'è ancora una grossa convergenza sulla durata di questa performance, ma tutti i modelli prevedono il suo arrivo, chi in modo più marcato, chi meno. Alta pressione a dicembre si traduce con nebbie sulle pianure del nord e valli interne del centro ma anche del sud, altrove tanto sole e poco freddo.



Come potrebbe evolvere allora la situazione nei giorni successivi? La logica, ma soprattutto la statistica, ci suggerisce che l'evoluzione più probabile vede una prevalenza di correnti occidentali dal 17-18 dicembre, a tratti ondulate, in grado di ridimensionare la protezione anticiclonica e di portare qualche debole precipitazione tra nord e centro a ridosso del periodo natalizio, nevosa sulle Alpi dalle quote medie, e poco freddo, come mostra la mappa che segue:

E soluzioni diverse? Estreme? Invernali? Si, ci sono ma come sempre non convincono, perché minoritarie e soprattutto perché sotto Natale fisiologicamente il vortice polare si compatta e determina un'accelerazione della corrente a getto.

Ve ne mostriamo una, per pura curiosità, prevista per venerdi 18 dicembre, dove si scorge l'anticiclone puntare verso nord e l'aria fredda di origine artica continentale raggiungerci da nord-est portando freddo severo. Naturalmente prendetela con il beneficio del dubbio...