Meteo | Costante aumento del caldo, dove i temporali nel pomeriggio?

L'alta pressione sub-tropicale è in costante rinforzo sul Mediterraneo occidentale e l'Europa centrale, mentre l'Italia è, al momento, leggermente scoperta in alta quota.

Questo lievissimo cedimento dell'alta pressione sta favorendo l'ingresso di qualche refolo fresco alle alte quote, che va poi ad interagire con la calura presente sulle nostre regioni dando luogo a qualche sporadico temporale pomeridiane.

Nulla di eclatante ovviamente, considerando che la cupola anticiclonica è pur sempre presente e la pressione si mantiene su valori elevati.

METEO 17 GIUGNO 2021 | Giornata estiva da nord a sud, con tanto Sole e sporadiche precipitazioni. I fenomeni saranno relegati ai monti e le colline, soprattutto su Piemonte occidentale, Liguria, Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio, alta Lombardia, Trentino, alto Veneto. Isolatissimi fenomeni potrebbero raggiungere anche la pianura Padana nord-occidentale in serata, ma sempre in modo molto sporadico.



Temperature in lieve aumento rispetto a ieri, fino a 30-32°C su gran parte della penisola. Qualche grado in meno solo sul lato adriatico dove prevarranno i venti di brezza.

Nei prossimi giorni il caldo aumenterà in modo marcato su tutta la penisola e soprattutto sulle isole maggiori.