METEO: conferme su temporali, piogge e grandinate a metà settimana

I recenti aggiornamenti dei centri di calcolo rimarcano l'elevata probabilità di un ritorno veemente dei temporali nel corso della settimana entrante, sulla scia delle piogge e dei rovesci già in atto in queste ore per il transito di una depressione atlantica.

Tra oggi e domani saranno centro e sud Italia i veri obiettivi del maltempo, ma tutto cambierà a metà settimana quando l'attenzione si sposterà inevitabilmente su centro e nord Italia. Sarà proprio l'Italia settentrionale l'obiettivo dei nuovi flussi instabili che entreranno in contatto tra di loro determinando tanta instabilità.

Un nucleo freddo continentale, proveniente dalla Russia, si fionderà sull'Europa centro-occidentale comportando un calo termico alle medio-alte quote anche sul nord Italia, proprio tra mercoledì 19 e giovedì 20 Aprile. Nel frattempo un nucleo instabile atlantico, umido nei medio-bassi strati, scivolerà dapprima sulla Francia e successivamente sul nord Italia. L'interazione tra queste differenti masse d'aria comporterà un sensibile incremento dell'instabilità sul Settentrione.

Rovesci e temporali saranno frequenti e diffusi, soprattutto sull'arco alpino, la fascia prealpina e il Nordovest. Nella giornata di mercoledì 19 si prevedono temporali diffusi soprattutto sui rilievi, con accumuli interessanti. Forte instabilità anche nei settori interni del centro Italia sin verso Puglia e Basilicata.

Giovedì 20 sarà la giornata più perturbata al nord Italia. Piogge diffuse sul Nordovest, con isolati accumuli superiori ai 30-40 mm, specie su Piemonte, alta Lombardia, Trentino. Rovesci sparsi, soprattutto al pomeriggio, su Liguria, zone interne di Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo, Marche, Umbria, Puglia. I contrasti termici, più accesi al nord, potrebbero dar luogo a grandinate degne di nota in corrispondenza dei temporali.