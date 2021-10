Meteo, confermato il CICLONE tra week-end e inizio settimana, ci saranno NUBIFRAGI

Ci sono importanti conferme riguardo il forte peggioramento atteso a partire dal fine settimana al sud Italia. L'aria fresca e instabile nord Atlantica, ora in entrata sul nord Italia, raggiungerà le coste libiche e tunisine nelle prossime 48 ore, dove darà vita ad un ciclone particolarmente esteso e profondo.

In poche ore prenderà forma un ciclone molto intenso, che risalirà verso nord attraversando il mar Ionio e posizionandosi a largo del versante ionico del sud Italia. Le prime piogge legate al ciclone arriveranno nella giornata di sabato ma saranno ancora molto irregolari e non forti. L'apice del maltempo arriverà tra domenica e martedì e potrebbe rivelarsi a tratti eccezionale sull'arco ionico: saranno Sicilia, Calabria e Basilicata a subire gli effetti principali del ciclone, ovvero piogge persistenti e forti, temporali, mareggiate e venti sostenuti.

Nella mappa sopra, accumuli di pioggia totali dei prossimi 6 giorni, Valori eccezionali sull'arco ionico.

Vi è la possibilità, inoltre, che il ciclone possa evolversi ulteriormente in un ciclone simil-tropicale (TLC) grazie all'energia e al calore proveniente dal mar Ionio. Questa "evoluzione" andrebbe ad intensificare tutti i fenomeni sopra elencati soprattutto lungo le coste ioniche di Calabria e Sicilia.

Il maltempo è comunque confermato da tutti i principali modelli matematici: l'arco ionico vivrà almeno 72 ore di maltempo persistente e diffuso che potrebbe degenerare in locali episodi alluvionali e franosi.

Piogge più sparse e blande sono attese su Puglia centro-settentrionale, Campania e sui settori tirrenici del sud. Tempo più stabile al centro e al nord, quantomeno sino a lunedì mattina.

Successivamente (tra lunedì pomeriggio e mercoledì) le piogge potrebbero estendersi anche ai restanti settori del sud e finanche al centro Italia, ma siamo ancora molto lontani dalla realizzazione di questa previsione.