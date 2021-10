METEO: confermato da domani CICLONE nel Mediterraneo, ottime NOVITA' per novembre

Si prospettano giorni turbolenti per le estreme regioni meridionali, per effetto di un ciclone particolarmente intenso destinato a prender vita tra le coste nordafricane e il mar Ionio. La depressione, alimentata dalle fresche e instabili correnti nord-atlantiche, inizierà a muovere le prime piogge intense già da domani, mentre i fenomeni più rilevanti arriveranno ad inizio prossima settimana.

A subire gli effetti di questo ciclone saranno Sicilia ionica e Calabria: qui si prospettano accumuli totali di pioggia localmente superiori ai 300 mm (specie a ridosso dei monti). Ad inizio settimana le piogge si estenderanno anche a Basilicata e Puglia, mentre sul resto d'Italia prevarranno nubi sparse e schiarite.

Il finale di Ottobre: nella seconda parte della prossima settimana, quella che ci porterà alla conclusione di Ottobre, la situazione non subirà grandi variazioni. Il sud Italia potrebbe ancora fare i conti con nubi, piogge e temporali a causa di un'altra perturbazione (leggi qui approfondimenti). Qualche pioggia potrebbe lambire anche le regioni centrali, mentre sembra non ci sia nulla da fare per il nord, dove l'anticiclone porterà ancora tanti giorni di stabilità e siccità (leggi qui approfondimenti).

Di seguito la mappa degli accumuli di pioggia fino a venerdì 29 ottobre: nord Italia e gran parte del centro esclusi dalle piogge (vedi tutte le mappe).

Buone notizie per Novembre? Le tendenze già precedentemente descritte (vedi qui) trovano oggi qualche piccola conferma. Il modello matematico GFS propende per un avvio di novembre sicuramente più perturbato al nord grazie al rinvigorimento delle correnti nord-atlantiche sull'Europa occidentale, mentre il sud Italia se la vedrebbe con l'anticiclone.

La media ensembles GEFS mostra, ad inizio novembre, la ripresa del flusso atlantico verso l'Europa occidentale:

Anche la media ensembles (la media dei vari scenari ipotizzati) è favorevole al ripristino delle correnti nord-atlantiche su Europa occidentale e nord Italia, a discapito dell'anticiclone che tenderà a scendere di latitudine. La pioggia potrebbe così tornare a bagnare il nord Italia in modo più efficace nei primissimi giorni di Novembre, ma siamo ancora ben lontani dallo stilare una previsione affidabile considerando che mancherebbe oltre una settimana e soprattutto che non vi è ancora totale accordo tra i principali modelli matematici.

