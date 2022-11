Meteo: confermata l'INTENSA PERTURBAZIONE nella seconda parte della settimana!

Finalmente la prima perturbazione di stampo autunnale dopo un'estate interminabile e gravosa. La mappa si riferisce alla notte tra giovedi 3 e venerdi 4 novembre:

La formazione di una depressione sul Mar Ligure rallenterà un po' la marcia del fronte e garantirà una bella innaffiata di pioggia su molte regioni, da nord a sud. Nel fine settimana la depressione si porterà verso le regioni meridionali, mentre al nord e sul Tirreno il tempo migliorerà, ma con temperature finalmente autunnali.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di giovedi 3 novembre:

Le piogge che vedete si riferiscono soprattutto al pomeriggio-sera. Rovesci al nord-ovest, in modo particolare su Liguria e Lombardia, ma pioverà su tutto il nord-ovest. Piovaschi sempre in serata su alpi orientali, Friuli e medio-alto Tirreno fino all'Umbria occidentale, per il resto tempo asciutto. Temperature in marcato calo all'incedere dei fenomeni.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese per venerdi 4 novembre:

Tempo perturbato su gran parte d'Italia, ma in modo particolare al nord e sul medio-basso Tirreno dove si avranno anche dei temporali. Rovesci saranno possibili un po' ovunque eccetto il medio Adriatico e le regioni estreme meridionali, ma che verranno interessate durante il week-end.

Temperature in calo ovunque, forti venti e mari localmente agitati...insomma, un tocco di autunno vero sull'Italia!

