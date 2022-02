METEO: come si comporterà il tempo nella prima settimana di marzo?

Il 1 di marzo prende avvio ufficialmente la primavera meteorologica, mentre quella astronomica partirà dal 21 marzo. Quest'anno si spera in una primavera piovosa, che possa mettere una pezza al grave deficit idrico conseguente ad un inverno quasi inesistente soprattutto sulle regioni settentrionali.

In questa sede prenderemo in esame la prima settimana di marzo, ma con una debita premessa: Tali mappe e le previsioni indicate, pur avendo una validità scientifica poichè effettivamente elaborate da potenti computer che eseguono miliardi di calcoli fisico-matematici basati anche su statistiche climatologiche, ritieniamo non siano di utilità per programmare attività importanti. Di conseguenza, sono da prendere con le dovute cautele.

La prima mappa mostra il quadro delle anomalie termiche che si riscontreranno nella prima settimama di marzo in Europa secondo il prestigioso centro di calcolo ECMWF:

Esuberi dalla media di 3-4° si registreranno sull'Europa orientale, 2-3° su quella centrale e 1-2° sul nord Italia. Il resto d'Italia e del Mediterraneo avrà temperature attorno alla media del periodo.

La seconda mappa mostra invece le anomalie precipitative previste per il medesimo periodo:

Notiamo purtroppo che la grossa anomalia che ha contraddistinto questo inverno potrebbe sforare anche nel primo mese della primavera meteorologica, quantomeno nella sua prima settimana.

Dal quadro delle anomalie negative della pioggia si possono ricalcare i contorni del solito allungo altopressorio da ovest che sta avvenendo ormai da oltre due mesi, a parte brevi eccezioni. Solo il medio-basso Adriatico e il meridione risulteranno in media, di conseguenza la situazione non è prevista mutare nemmeno nel nuovo mese.

