METEO: come finirà aprile? Si alzeranno le temperature? Pioverà? Farà ancora freddo?

L'evoluzione del tempo all'inizio della prossima settimana vedrà ancora una circolazione depressionaria insistere nell'area mediterranea e determinare precipitazioni al sud e sul medio Adriatico, come vediamo nella mappa probabilità di piogge superiori ai 5mm per la giornata di lunedì 19 aprile:

Nei giorni successivi una lingua anticiclonica andrà interponendosi tra il flusso perturbato atlantico e il flusso freddo da est, regalandoci qualche giorno di condizioni soleggiate e più miti, come si evince qui sia dalla mappa barica che da quella termica a 1500m che segue:

La fase stabile però non dovrebbe superare le 72 ore e già durante il fine settimana 24-25 aprile qualche disturbo potrebbe intervenire al nord a causa dell'interazione tra correnti da ovest e correnti orientali, come mostra questa mappa, anche se il rischio di pioggia rimarrà sostanzialmente basso:

Tuttavia un guasto più importante potrebbe riscontrarsi con maggiore probabilità sul finire del mese tra mercoledì 28 e venerdì 30 aprile, quando le correnti da ovest potrebbero assumere una piega ciclonica almeno sul nord Italia, come si evince dalla media degli scenari prevista per giovedì 29 aprile:

La conferma arriva anche da qualche emissione un po' estrema che vede il peggioramento esteso anche al centro Italia:

Anche la mappa relativa alla probabilità di fenomeni maggiori di 5mm è piuttosto alta per il periodo in oggetto, dunque la fase piovosa non è affatto da escludere, come si nota qui con la colorazione verde: