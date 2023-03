Meteo, colpo di coda dell'Inverno nel finale di Marzo!

Tepore e belle giornate si faranno avanti in settimana, almeno fino a sabato, ma non dovremo farci trovare impreparati per l'ultima ondata di freddo di Marzo! Mai sottovalutare la prima parte della Primavera, sempre propensa a repentini sbalzi di temperatura e all'arrivo di residue ondate di freddo polari, dinamica che a quanto pare potrebbe seriamente realizzarsi nei prossimi giorni.

Pertanto non facciamoci trarre in inganno dall'anticiclone: la mitezza ci accompagnerà fino a sabato su tutta Italia, poi da domenica comincerà ad affluire aria più fredda nord-atlantica che porterà intensi contrasti su gran parte del nord. Lo scarto termico non indifferente produrrà moti decisamente turbolenti, quindi sarà facile imbattersi in veloci ma forti temporali con grandine e colpi di vento. Tra domenica sera e lunedì piogge e temporali investiranno anche centro e sud Italia.

Ma il vero colpo di coda dell'Inverno si concretizzerà, con buona probabilità, tra lunedì sera, martedì e mercoledì. Insomma tra 27 e 29 marzo. Sul ramo discendente (occidentale) della perturbazione, quando questa avrà ormai raggiunto i Balcani, si innescheranno forti correnti settentrionali colme di freddo polare. Questo freddo dilagherà su tutta Italia sottoforma di venti intensi di tramontana e grecale, pronti a far precipitare le temperature.

Come potete notare dalla mappa a corredo dell'articolo, si prevedono temperature inferiori alle medie del periodo di almeno 10°C sulle regioni adriatiche e del sud, praticamente valori da pieno inverno! Per fare un esempio città come Ancona, Pescara e Bari potrebbero passare dai 22-23°C di sabato e domenica ad appena 10-11°C di martedì. Nei settori interni farà ancor più freddo, tanto che potremo assistere anche a isolate nevicate fino in alta collina lungo la fascia adriatica.

Le nevicate più abbondanti riguarderanno ovviamente le montagne, come si evince dagli accumuli nevosi previsti fino a martedì. Nel momento in cui irromperà l'aria molto fredda ci sarà un repentino miglioramento delle condizioni del cielo, per cui i fenomeni tenderanno velocemente ad esaurirsi.