Meteo: ciclone persistente nel mar Ionio, Ã¨ allerta rossa

Il ciclone sta prendendo sempre più forma nel mar Ionio, a largo di Sicilia e Calabria: per il momento abbiamo a che fare con un tipico sistema extra-tropicale caratterizzato da un vastissimo ammasso temporalesco che dal Mediterraneo meridionale si allunga sin verso la Calabria, dove sta causando piogge e nubifragi da molte ore.

Dalla notte c'è stata una lieve attenuazione dei fenomeni intensi in Sicilia, dopo i danni ingenti di ieri.

METEO 25 OTTOBRE 2021 | Il ciclone si intensificherà ulteriormente e continuerà a portare piogge intense e persistenti su Calabria ionica e Sicilia nord-orientale. Rischio nubifragi su messinese ionico, catanese settentrionale, reggino, crotonese, catanzarese e cosentino ionico: per questi settori è stata emanata l'allerta meteo rossa valida per tutta la giornata odierna.

Piogge attese anche su Basilicata (specie settori orientali) e Puglia centro-meridionale.

Più stabile su centro e nord Italia.