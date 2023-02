Meteo: ciclone in atto in Sicilia con ancora forte maltempo nelle prossime ore, tanto sole al Centro-Nord

E' ben visibile dalle immagini satellitari stamane il ciclone (dalle caratteristiche simil-tropicali, ovvero un TLC) presente nel Canale di Sicilia, non lontano dalle coste meridionali della nostra Isola, dove sta continuando ad apportare una intensa fase di maltempo, con venti tempestosi e piogge incessanti, oltre che nevicate estremamente abbondanti sui rilievi interni.



Nel corso della giornata il vortice ciclonico tenderà lentamente a indietreggiare allontanandosi quindi dalla Sicilia e la fase di maltempo si attenuerà gradualmente.

Avremo però ancora diverse ore di tempo perturbato: fino alla tarda mattinata/primo pomeriggio insisteranno infatti precipitazioni di moderata-forte intensità sull'area centro-orientale della Sicilia, in particolare i fenomeni più intensi colpiranno la zona sud-orientale, quindi in particolare le province di Catania, Siracusa, Ragusa. A partire dalla serata si avrà finalmente un netto miglioramento. Anche i venti continueranno a soffiare intensi per tutta la mattinata, con raffiche previste fino a 70-100 km/h, in particolar modo sull'area meridionale, sul catanese e sull'area occidentale. Ancora alto dunque il rischio di mareggiate e danni. Nel pomeriggio ancora raffiche di burrasca forte o tempesta sull'area sud-orientale, miglioramento in serata/nottata con l'attenuazione del vento su tutta la regione.

Per quanto concerne il resto d'Italia, da segnalare residue precipitazioni sulla Calabria, in attenuazione dal pomeriggio. Altrove il tempo sarà pienamente stabile, col sole che splenderà quasi incontrastato su tutta l'Italia centro-settentrionale. Le temperature, ancora gelide e di alcuni gradi sott lo zero al mattino specie al nord, saranno in generale incremento nei valori massimi.