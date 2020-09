Meteo, ciclone Cassilda nel mar Ionio: giornata con maltempo e mareggiate al sud

Il forte ciclone denominato Cassilda (o Udine per il FU Berlin) si sta ulteriormente rinforzando nel mar Ionio dove è divenuto un vero e proprio ciclone simil tropicale con occhio abbastanza definito.



Il vortice ciclonico sta lambendo le regioni del sud Italia, soprattutto i versanti ionici dove sta causando piogge a tratti intense e mareggiate notevoli.

Il resto della penisola è avvolto dall'anticiclone che continua a portare bel tempo e soprattutto caldo estivo.



Nelle prossime ore il ciclone si potenzierà ulteriormente nel cuore del mar Ionio, raggiungendo una pressione addirittura inferiore ai 985 hpa. I venti si intensificheranno ulteriormente e l'occhio del ciclone diverrà sempre più nitido, attorno al quale ruoterà la tipica spirale nuvolosa. Insomma Cassilda assomiglierà quasi totalmente ad un piccolo uragano.



Fortunatamente il ciclone si allontanerà gradualmente dal sud Italia, ma i suoi effetti saranno ancora tangibili sui settori ionici di Calabria e Sicilia.



Ci aspettiamo piogge e locali forti temporali su crotonese, catanzarese, reggino, catanese, messinese e siracusano. Possibilità di temporali nel pomeriggio anche sul Salento meridionale.



Attenzione elevata anche per le mareggiate: il ciclone sta innescando onde alte fino a 3 metri sulle coste ioniche del sud, mentre nei pressi dell'occhio del ciclone si prospettano onde fino a 8-9 metri che potranno rendere particolarmente difficoltose le rotte marine.



In serata avremo un graduale miglioramento del tempo sulle regioni meridionali, che si completerà domani col ritorno del Sole.