METEO: ci attende una domenica BESTIALE, tra NUBIFRAGI e CALDO ATROCE (fino a 44°!)

Ormai è quasi una consuetudine di questa estate avere un'Italia spaccata in due dal punto di vista meteo, ma accomunata da un clima ESTREMO. Forti temporali e nubifragi al nord, CALDO ANGOSCIANTE al meridione e sulla Sicilia dove domenica 1 agosto si potrebbero toccare i 43-44°.

Questa dicotomia climatica sta creando effetti opposti nel raggio di zone anche relativamente vicine: se il Comasco affonda nella pioggia, su molti tratti della costa ligure non piove da oltre 2 mesi e il paesaggio è secco come non mai.

La domenica degli italiani farà nuovamente salire la tensione meteorologica sul nostro Paese; la prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di domenica 1 agosto:

A nord della prima linea rossa si attiveranno temporali anche molto intensi associati a grandinate e nubifragi; anche la Liguria e l'alta Toscana dovrebbero essere coinvolte, ma qui si tratterà di pioggia benedetta.

Avremo poi una fascia di piovaschi con scarsi accumuli tra la Sardegna, le aree interne del centro e l'Emilia Romagna. Sole spietato invece al sud e sulla Sicilia dove avremo valori termici da capogiro.

Vediamoli allora questi valori assurdi nel quadro delle temperature attese al centro-sud alle ore 15 di domenica 1 agosto:

MASSIMA ATTENZIONE per rischio COLPI DI CALORE sulla Puglia, la Lucania, la Calabria e la Sicilia. In queste aree saranno possibili punte di 43-44° specie nelle aree interne della Puglia e della Sicilia. 39° saranno presenti in Abruzzo e 35-37° lungo il versante adriatico fino alle Marche.

La calura atroce dovrebbe mollare un po' la presa al sud a partire da lunedi 2 agosto, ma ne riparleremo.

