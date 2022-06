METEO: ci aspetta una domenica tra CALDO ATROCE ed INTENSI TEMPORALI

Questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare che mostra il tempo delle ultime ore in Europa:

Le nubi che vedete tra la Corsica e il centro Italia sono di tipo alto e sottile oppure altocumuliforme, con una notevole mole di sabbia in sospensione. Testimoniano il fiato bollente dell'anticiclone africano che arriva fino in quota. Non producono piogge se non qualche goccia mista a sabbia.

Ben più importante è l'intensa perturbazione temporalesca che si nota tra la Francia e la Germania. Questa lambirà nel pomeriggio odierno le regioni settentrionali causando temporali anche violenti nelle aree poste a nord del Po.

La prima mappa mostra la sommatoria dei fenomeni attesi oggi sul nostro Paese:

Al nord, il fiume Po farà da confine tra temporali intensi e l'assenza di fenomeni. Tra alto Piemonte, Alta Lombardia e Triveneto sono attesi temporali anche molto intensi accompagnati da grandinate ed intense fulminazioni. Sul resto del nord, come anticipato, fenomeni assenti o poco probabili.

Nubi sparse di tipo medio-alto al centro con qualche goccia sporca di sabbia in corrispondenza degli addensamenti più compatti.

Bel tempo e sole pieno invece al sud e sulla Sicilia per l'intera giornata.

Questo è il quadro delle temperature previste al suolo alle ore 16 di oggi, domenica 5 giugno:

Punte di 39° nelle zone interne della Sicilia e sul Foggiano. 38° nelle aree interne della Sardegna e sulla bassa Lucania; 36° sulla Calabria ionica e lungo tutto il versante adriatico fino alla Romagna per probabile vento di Garbino.

Si starà un po' meglio lungo le coste liguri ed ovviamente sotto eventuali temporali.

Per domani, lunedi 6 giugno, qualche grado in meno al nord e su parte delle regioni centrali con qualche temporale, ancora caldo intenso altrove.

