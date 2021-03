METEO: che Pasqua sarà?

L'arrivo un po' timido dell'anticiclone nella seconda parte di questa settimana non garantisce ancora che tale figura possa proteggerci anche durante tutto il periodo delle feste di Pasqua, cioè da venerdì 2 a lunedì 5 aprile.



La particolare congiuntura barica che abbiamo sperimentato durante questa stagione spinge infatti a pensare che, proprio durante i primi giorni di aprile, possa manifestarsi un nuovo affondo delle correnti fredde dal nord Europa, destinato a raggiungere il Mediterraneo, inizialmente facendo letteralmente la "barba" all'anticiclone, come mostra questa mappa valevole per l'esordio di aprile:

Le conseguenze sarebbero modeste per la Penisola, solo variabilità e tendenza al favonio (dunque con ampie schiarite indotte dal vento) al nord.



Successivamente però le cose potrebbero mutare in modo più deciso, ma qui si aprono due scenari da domenica 4 in poi: il primo (carta sotto) vede ancora affondi freddi da nord, con risvolti instabili al centro ma soprattutto al sud e il nord ancora con tempo buono ma ventoso e freddino:

Il secondo con un ingresso della saccatura in discesa dal nord Europa molto più occidentale con risvolti decisamente più miti ma piovosi, specie al nord e sull'alto e medio Tirreno:

Infine ecco una terza opzione sempre per lo stesso periodo (4-6 aprile): l'aria fredda troverebbe in questo caso un pertugio sotto l'alta pressione e andrebbe poi a scavare una depressione al suolo nell'area mediterranea con conseguente maltempo al nord e sull'alto Tirreno.

Quale di queste opzioni riscuote la maggiore attendibilità? Al momento tutte e nessuna, come risponderebbe Frate Guglielmo ne "il nome della rosa", nel senso che la confusione è tale che il modello si limita a segnalarci i tanti disturbi (quelli SI decisamente probabili) che mineranno la stabilità sul nostro Paese, senza indicarci esattamente la strada che seguirà il tempo.



Per ora si limita a segnalarci la possibilità di pioggia al 40% per il periodo compreso tra il 2 e il 4 aprile sulle Alpi e molto più modestamente sul settore padano: