Meteo. Che manovre la prossima settimana: altro freddo e tanti temporali da est!

Aprile continua a confermarsi un mese parecchio dinamico e movimentato nel Mediterraneo. Un'altra perturbazione nord-atlantica è in arrivo e sarà responsabile di tante piogge e temporali tra oggi e domani su centro e sud Italia.

Ma il maltempo non finirà certamente qui! La prossima settimana si rivelerà più fredda del normale grazie ad un consistente flusso freddo proteso sul Mediterraneo, dove si isolerà un'area di bassa pressione in quota che determinerà la formazione di tanti rovesci e temporali da nord a sud.

E come se non bastasse potrebbe realizzarsi un'altra, l'ennesima, ondata di freddo fuori stagione di questa dinamica Primavera! Tra 20 e 21 Aprile prende piede l'ipotesi di un'avvezione fredda continentale, proveniente dalla Russia, che potrebbe far scendere ulteriormente le temperature in particolare al centro e al nord Italia. Col transito di quest'aria fredda su terreni riscaldati dal Sole di Aprile potremo assistere a rovesci diffusi e temporali intensi, ricchi di grandine.

Ancora incerta la traiettoria di questo nucleo freddo dell'est, ma al momento la soluzione più probabile vede centro e nord Italia nel mirino delle temperature più basse e di conseguenza dei fenomeni più intensi. Inoltre tornerà anche la neve a quote interessanti per Aprile. In tal caso potrebbe nevicare fin sui 900-1000 metri di altezza su Alpi e Appennino settentrionale.

Solo ipotesi al momento: saranno fondamentali i prossimi aggiornamenti per capire la traiettoria definitiva di questa irruzione fredda.