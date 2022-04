METEO: che FREDDO oggi! Temperature in RIPRESA nei prossimi giorni ma ancora MALTEMPO?

Risveglio davvero freddo su tutta Italia, decisamente insolito per una domenica d'aprile quando ormai tutto sembrava indirizzato verso un periodo stabile e mite.

Ma il colpo di coda dell'inverno, arrivato nelle scorse 24 ore, ha riportato condizioni meteorologiche tipiche del mese di gennaio, favorendo anche nevicate fino a quote basse per il periodo.

I fiocchi di neve si sono mostrati fino in collina su tante località del centro Italia ed anche sul nordovest. Addirittura segnaliamo episodi di neve tonda sulle coste romane, segno dell'aria particolarmente gelida alle alte quote che ha innescato forti moti convettivi.

Oggi è una giornata fredda ma leggermente meno perturbata rispetto a ieri. Si denotano maggiori spazi soleggiati specie al nord, sul medio-alto Tirreno e sul lato ionico. Insistono addensamenti sul basso Tirreno ed il medio Adriatico: sarà proprio su questi settori che potremo imbatterci in acquazzoni e piovaschi sparsi (nel mirino Calabria tirrenica, Basilicata, Campania, Molise, Abruzzo).

Qualche temporale o acquazzone pomeridiano potrà svilupparsi in pianura Padana e nelle zone interne del centro e del sud, ma parliamo di fenomeni abbastanza isolati e rapidi.

Con l'avvio della nuova settimana avremo una generale attenuazione dei fenomeni. Ancora tante nubi lunedì, poi maggiori spazi di Sole tra martedì e mercoledì mattina. Il tutto sarà accompagnato da un netto aumento delle temperature!

Come già accennato ieri, l'aria artica tenderà rapidamente a ritirarsi lasciando spazio ad un'avvezione più mite da sud-ovest.

Ma attenzione: tra mercoledì pomeriggio e giovedì il tempo tornerà a peggiorare per l'arrivo di un'altra perturbazione atlantica che avrà il merito di bagnare con piogge e temporali buona parte del centro e del sud. Qualche fenomeno di passaggio è atteso al nord.

Le temperature aumenteranno costantemente nel corso della settimana, ma l'apice è atteso proprio da venerdì in poi, quando le temperature massime si porteranno oltre i 20°C su tante località da nord a sud.

Eloquenti le temperature massime previste venerdì 8 aprile, con picchi fino a 25°C: