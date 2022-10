METEO, che cambiamento in vista! Vertiginoso calo termico in arrivo in pochi giorni

Un mese di ottobre quasi interamente da dimenticare, dal sapore più estivo che autunnale, potrebbe far spazio ad un novembre decisamente più dinamico. Senza spingersi troppo in là, concentriamoci sull'andamento meteorologico dei prossimi sette giorni, che potrebbe rivelarsi davvero turbolento e dinamico!

"In pochi giorni le temperature rischiano di crollare vertiginosamente anche di oltre 10°C su tutta Italia", annuncia l'esperto tecnico meteorologo Raffaele Laricchia. "L'anticiclone africano ci farà compagnia ancora per pochissimi giorni, prima di lasciar spazio ad un'improvvisa rapida irruzione fredda proveniente dal nord Atlantico".



Quanto scenderanno le temperature? "Per darvi un'idea, tra la giornata di lunedì 31 ottobre e quella di sabato 5 novembre potrebbero esserci almeno 11-12°C di differenza in tante località, specie quelle adriatiche. Tutto questo sarà possibile grazie ad una rapida irruzione d'aria fredda nord Atlantica (di origine polare-marittima) che andrebbe a spazzar via l'anticiclone a partire dal 4 novembre. Tutti i principali modelli sono allineati su questo brusco calo termico, sebbene sussistano ancora incertezze sulle aree più colpite dal maltempo. "

Quindi possiamo dire che rischia di far freddo improvvisamente? "L'irruzione rischia di rivelarsi piuttosto fredda, con valori termici tardo autunnali. Il crollo termico sarebbe comunque accentuato dalla situazione attuale: ricordo, infatti, che ci troviamo ben oltre le medie del periodo su tutta Italia. Addirittura sul lato adriatico e al nord troviamo temperature di almeno 7-10°C superiori alle medie del periodo! Di conseguenza con l'arrivo dell'aria fredda la colonnina di mercurio rischia di precipitare vertiginosamente, portandosi fin sotto le medie.

Ci sarà la pioggia? "Sarà un peggioramento fugace, che non dovrebbe durare più di 48-60 ore. Tuttavia un po' di pioggia e qualche forte temporale potranno coinvolgere parecchie regioni soprattutto al nordest, al centro e al sud. Al momento pare che il nordovest possa trovarsi più in ombra e godere di poche precipitazioni. Con l'arrivo del freddo tornerà finalmente la neve in montagna, generalmente a quote medio-alte".