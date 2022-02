METEO CANDELORA: ultime raffiche di VENTO, l'alta pressione spinge con FORZA

L'alta pressione sarà a breve nuovamente protagonista della scena italiana; i prossimi sette giorni saranno, molto probabilmente, stabili e via via sempre più miti grazie all'afflusso dall'Atlantico di aria più calda alle medio-alte quote che riuscirà addirittura a saldarsi con l'anticiclone africano.IL METEO DELLA CANDELORA | Gli ultimi effetti dell'irruzione fredda arrivata nei giorni scorsi sono ancora presenti in Italia: al sud troviamo un po' di tramontana o maestrale con qualche raffica oltre i 40 km/h, mentre sull'arco alpino troviamo nuvolosità diffusa ed anche nevicate. I fenomeni nevosi stanno interessando prevalentemente i settori di confine dove agisce il fenomeno dello stau, ovvero la condensazione forzata dell'umidità sui versanti montuosi sopravento. Sul versante padano, invece, l'aria diventa più secca e ne vien fuori il foehn. Una splendida nevicata sta interessando Livigno, in Lombardia:



La giornata odierna sarà serena quasi su tutta Italia, eccetto gli addensamenti alpini sopra citati. Da stasera anche le nevicate sui settori di confine tenderanno gradualmente ad attenuarsi grazie all'avanzata dell'alta pressione. Il vento al sud e sul basso Adriatico andrà man mano scemando fino ad attenuarsi nel corso di giovedì.