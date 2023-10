Meteo: cambio di circolazione a metà ottobre, chi ne gioverà?

Quello che dovrebbe essere uno dei mesi dell'anno più ricchi di pioggia si sta rivelando tutt'altro che autunnale, addirittura una vera e propria propaggine dell'estate. Questa prima decade di ottobre sta scivolando via senza alcun segnale di maltempo, con un anticiclone particolarmente invadente e carico di aria calda subtropicale. Queste masse d'aria provenienti dall'Africa nord-occidentale stanno interessando tutta l'Europa occidentale, compresa la nostra penisola, dove ancora una volta stiamo registrando temperature tipiche dell'estate, eccezionalmente elevate per il mese di ottobre.

Addirittura, come già menzionato in questo articolo, il picco del calore arriverà all'inizio della prossima settimana, quando raggiungeremo temperature davvero sorprendenti, fino a 32-33°C.

Il proseguimento della settimana non porterà alcun cambiamento autunnale significativo, almeno fino al prossimo sabato. Vivremo giorni molto stabili con temperature elevate, almeno 7-8 gradi sopra le tipiche medie di ottobre. In tutto questo, mancheranno ovviamente le perturbazioni, che preferiranno interessare l'Europa settentrionale ed orientale.

Ma fortunatamente ci sono anche delle buone notizie: tutti i principali centri di calcolo continuano a sottolineare la tendenza a un cambiamento delle condizioni meteorologiche attorno a metà ottobre, grazie all'arretramento dell'anticiclone verso le sue latitudini d'origine e all'avanzata di correnti più fresche dall'Atlantico settentrionale verso l'Europa centro-occidentale.

Una serie di ondulazioni nella corrente a getto favoriranno l'arrivo di masse d'aria fredda di origine artica verso l'Europa settentrionale, estendendosi progressivamente anche verso ovest fino a coinvolgere l'Europa centrale e occidentale.

Il cambiamento di circolazione nell'area mediterranea potrebbe manifestarsi attorno al 15-16 ottobre, come suggerisce il modello americano GFS, che indica un indebolimento dell'anticiclone nordafricano e l'avanzata di perturbazioni atlantiche cariche di nubi, piogge e anche temporali intensi. In altre parole, entro la metà del mese potremmo dover tirare nuovamente fuori l'ombrello in molte delle nostre città, soprattutto al Nord e sul versante tirrenico.

Anche il modello europeo ECMWF concorda con questo cambiamento nella circolazione atmosferica sull'Europa centro-occidentale, favorendo l'arrivo di correnti più fresche e instabili che potrebbero finalmente riportare un clima autunnale nell'area mediterranea.

In conclusione, l'autunno potrebbe palesarsi all'improvviso a metà mese, tra 15 e 17 ottobre, dopo un lunghissimo periodo di stabilità e caldo. Le probabilità diventano sempre più alte considerando che tutti i centri di calcolo concordano con questa soluzione.