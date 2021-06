Meteo: cambia tutto nel week-end, CALDO in aumento, ecco dove darà più fastidio

Quella che stiamo vivendo è senza dubbio una settimana leggermente più fresca del solito e soprattutto molto più instabile, soprattutto sulle regioni tirreniche e in pianura Padana dove tanti acquazzoni e brevi temporali stanno caratterizzando le nostre giornate, che invece sono più consueti su Alpi, Prealpi e Appennini.

Questa situazione persisterà almeno fino a venerdì, dopodiché avremo un netto cambio di passo in prossimità del fine settimana. L'alta pressione delle Azzorre tornerà a farsi vivo e, grazie ad un piccolo contributo sub-tropicale, si espanderà su tutto il Mediterraneo centro-occidentale. Ne conseguirà un netto miglioramento del tempo dapprima sul centro-nord nella giornata di sabato e successivamente anche al sud entro domenica.

SABATO ANCORA TEMPORALI AL SUD | Mentre sul centro-nord l'alta pressione diverrà via via sempre più forte, al sud resisteranno residue correnti fresche da nord che porteranno ancora acquazzoni e temporali pomeridiani. Saranno coinvolte soprattutto le aree interne e parte di quelle tirreniche (come Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia centrale), mentre sarà più stabile, ma ventilato, sul lato adriatico.

Domenica, grazie al rinforzo dell'alta pressione anche al sud, torneranno condizioni meteo stabili pressoché ovunque.



CALDO IN ARRIVO | Le temperature tenderanno gradualmente a risalire nel corso della settimana e soprattutto nel week-end. Le massime si porteranno oltre i 31-32°C su gran parte del nord e le zone interne del centro-sud. Il caldo si farà sentire soprattutto in pianura Padana, sulle zone interne della Toscana e del Lazio: si tratterà di caldo fastidioso ma non insopportabile, come ci segnalano le nostre esclusive ed ormai note MAPPE DEL DISAGIO DA CALDO.