Meteo: caldo sempre più afoso, ombrelli aperti sul nord-ovest?

Ci troviamo all'apice di questa nuova fase di caldo, in attesa di un lieve e momentaneo calo delle temperature nella giornata di Ferragosto, a cui probabilmente seguirà una nuova importante ondata di caldo africano (da confermare).

L'anticiclone continua a sovrastare quasi tutta Italia e anche oggi farà sentire la sua presenza in modo più che evidente soprattutto sul centro-sud, dove sole e caldo saranno gli unici elementi di rilievo.

Discorso diverso per il nord-ovest e generalmente tutto l'arco alpino: qui l'anticiclone è in costante indebolimento e permetterà l'ingresso di aria più fresca (in alta quota) che sarà responsabile di vari acquazzoni e temporali.

Già ieri abbiamo assistito ai primi forti temporali, segno del progressivo peggioramento del tempo.



Previsioni per oggi 13 agosto 2020





Possibilità di rovesci e temporali sparsi su torinese, verbano, novarese, vercellese, biellese, varesotto, comasco, milanese settentrionale e su buona parte dell'arco alpino centro-orientale. I fenomeni saranno più probabili tra la tarda mattina e il pomeriggio, per poi ripresentarsi nuovamente in tarda serata.

Sul resto d'Italia domineranno il Sole e le alte temperature: ci aspettiamo massime fino a 37-38°C nelle zone interne di Lazio, Puglia, Campania e Sardegna. Caldo anche in pianura Padana fino a 35-36°C. Il caldo diverrà via via sempre più afoso a causa del costante aumento dell'umidità su coste e pianure.