METEO-CALDO: quando ci libereremo di questa ondata di CALDO?

Si cerca l'estate tutto l'anno (o meglio, molti lo fanno), ma quando la stagione calda arriva, spesso esagera con il caldo e la persistenza; si anela quindi al temporale liberatorio in grado di portare un po' di fresco dopo giorni di canicola.

L'ondata di caldo che accompagnerà il centro-sud nei prossimi giorni sarà lunga e snervante. Il nostro compito di conseguenza è dare speranze che il clima metta a disposizione temperature più gentili per tutti, magari con un pizzico di instabilità che non guasterebbe.

Fino a venerdi 25 giugno non ne usciremo. Successivamente, nel prossimo fine settimana, potremo avere una prima attenuazione del caldo anche al sud, anche se sarà davvero poca cosa. Per avere una bella spazzata di aria nuova si dovrà attendere l'inizio della settimana prossima, anche se i modelli non sono completamente (e comprensibilmente) concordi.

Il più pessimista a tal riguardo è il modello americano; la mappa mostra le temperature a 1500 metri previste per la notte tra lunedi 28 e martedi 29 giugno:

Notiamo l'isoterma + 20 alla medesima quota che dovrebbe arretrare molto verso sud, anche se la Sicilia e le estreme regioni meridionali portrebbero restare ancora inglobate da questa isoterma che è un po' il confine tra caldo moderato ed intenso.

Gli altri modelli per il medesimo periodo, ovvero la notte tra lunedi 28 e martedi 29 giugno, sono più ottimisti; ecco il modello europeo:

Si avrebbe una discreta spazzata di aria più fresca, con la + 20° a 1500 metri diretta verso i suoi territori di origine.

Anche il modello canadese, per il medesimo lasso temporale, è abbastanza ottimista:

La + 20 a 1500 metri uscirebbe in modo completo alla scena italiana, garantendo un relativo refrigerio anche alle estreme regioni meridionali.

Oggi le cose stanno così; nei prossimi giorni vedremo se confermare o ritrattare questa disamina. Continuate quindi a seguirci.

Se desideri puoi consultare le nostre famose mappe del disagio da caldo, che ottengono un grande successo da 10 anni.

