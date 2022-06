METEO: caldo intenso su diverse regioni, occhio ai temporali di calore!

L'anticiclone africano ci regalerà una nuova giornata pienamente estiva con temperature sopra le medie, venti di brezza e tanto Sole. Il caldo si farà sentire specie al nord e sul lato tirrenico, dove sfioreremo i 34-35°C.Ma avremo bel tempo ovunque? Certamente no! L'anticiclone non è molto ben strutturato sullo Stivale, pertanto vi sarà la possibilità (come già accaduto ieri) di temporali e acquazzoni pomeridiani su montagne e nelle aree interne della penisola. I temporali più intensi potrebbero interessare colline e monti del nordest e dell'Appennino centrale, specie su Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria settentrionale.

Il prosieguo di settimana non riserverà grandi cambiamenti del tempo: l'alta pressione sarà protagonista e regalerà altre giornate calde e stabili, seppur condizionate da isolati temporali di calore pomeridiani nei settori interni e montuosi.