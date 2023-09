Meteo: caldo intenso o no? Confronto tra i modelli

L'alta pressione domina senza dubbio in questi ultimi giorni su buona parte dell'Europa centro-occidentale e solo un ciclone in formazione sul Mar Ionio aggiunge un po' di dinamicità al panorama meteorologico del Mediterraneo.

Abbiamo discusso ampiamente di questo ciclone nei precedenti editoriali. Sembra che colpirà fortemente la Grecia nelle prossime 72 ore e lambirà il Sud Italia, dove ci aspettiamo venti sostenuti, mareggiate significative e precipitazioni principalmente sulle coste ioniche. Ma una volta terminata l'influenza di questo ciclone, presumibilmente durante il fine settimana, l'alta pressione tornerà a dominare, coprendo tutta l'Italia e gran parte dell'Europa centro-meridionale.

Tuttavia, emergono incertezze riguardo all'intensità di questo anticiclone, e in particolare sulle temperature che registreremo in Italia tra il 10 e il 15 settembre. Sia chiaro, la probabilità che ci sia alta pressione e quind stabilità nei prossimi 10 giorni è molto alta, e tutti i centri di calcolo sono concordi su questo. Insomma, non ci sono perturbazioni rilevanti in vista, ad eccezione di questo ciclone che potrebbe influenzare l'estremo sud almeno fino a sabato.

L'incertezza riguarda la forza dell'anticiclone, la sua intensità e le temperature al suo interno. Infatti, i principali centri di calcolo propongono stime diverse.

Il centro di calcolo americano GFS vede un anticiclone molto solido, che richiama aria calda verso l'Italia, con un conseguente netto aumento delle temperature, raggiungendo anche i 35-37°C nelle zone interne specie al centro e al sud:

Le ore notturne offrirebbero un certo refrigerio, tenendo conto dell'avanzata stagionale e l'allungamento delle notti. Al netto di questo, le anomalie previste sarebbero notevoli sull'arco di ben 5 giorni:

Il modello europeo ECMWF, invece, suggerisce un anticiclone meno pronunciato, influenzato da correnti fresche provenienti da ovest:

Di conseguenza, le condizioni di maggiore calore e stabilità si verificherebbero nel Centro-Nord Europa, mentre l'Italia godrebbe di un clima stabile ma senza eccessive temperature. Se questa previsione si concretizzasse, le temperature rimarrebbero intorno ai 29-31°C, tipiche di un settembre mite. Gli scenari proposti sono molto vari, quindi dovremo attendere ulteriori dati per comprendere quale sarà la tendenza per la seconda decade di settembre.