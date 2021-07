Meteo: caldo intenso e afa al centro-sud, il nord sott'assedio dei temporali

È appena iniziata una nuova settimana di caldo intenso e afoso per tante nostre regioni, soprattutto quelle centro-meridionali. L'alta pressione sub-tropicale sarà assoluta protagonista sul Meridione, mentre man mano che ci spostiamo verso nord avremo gli effetti del transito di correnti più fresche e instabili (in alta quota) sulle alte temperature presenti al suolo.

Il forte maltempo arrivato ieri e stanotte al nord è il chiaro segno del forte contrasto tra aria fresca atlantica e aria molto calda sub-tropicale. Questa situazione si protrarrà anche nelle prossime ore e nei prossimi giorni, essendo il nord Italia al margine dell'anticiclone sub-tropicale.

METEO 26 LUGLIO 2021 | Caldo e afa in costante aumento su tutto il centro-sud: avremo temperature vicine ai 37-38°C su Puglia, Calabria, Sicilia, Basilicata e Sardegna, con picchi anche di 40°C nelle zone interne pugliesi e siciliane (specie foggiano, catanese e siracusano).

Caldo intenso anche su Campania, Molise, Abruzzo, Marche, Lazio, Umbria ed Emilia Romagna.

Sul resto del nord e Toscana avremo temperature decisamente più basse ma con umidità più elevata. Inoltre la giornata si presenterà molto instabile su Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli soprattutto tra pomeriggio e sera. Già stamattina sono presenti violenti temporali in Lombardia, specie sul lago di Garda, ma la situazione peggiorerà ulteriormente nel corso della giornata su gran parte del settentrione.

Nubi sparse, a tratti anche compatte, presenti al centro Italia stamattina, ma si tratta perlopiù di nubi medio-alte assieme al pulviscolo desertico che non produrranno particolari precipitazioni.