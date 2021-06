Meteo: caldo in costante intensificazione, gradevole maestrale al sud ancora per poco

L'alta pressione è in graduale rinforzo e con essa anche le correnti calde sub-tropicali destinate ad avvolgere gran parte d'Italia e dell'Europa centrale nei prossimi giorni. Il tempo è stabile praticamente ovunque stamattina, segno della presenza di questa forte cupola anticiclonica.

Il caldo andrà man mano aumentando di ora in ora, ma per il momento solo al nord e sul lato tirrenico. Sui settori adriatici e al sud al momento soffia un gradevole vento di maestrale che avrà il merito di rimescolare l'aria nei bassi strati, impedendo un forte aumento termico.

METEO 15 GIUGNO 2021 | Stabile su tutta Italia, eccetto qualche nube residua sul nord-ovest, derivante dalla condensazione dell'umidità notturna nei bassi strati. Qualche isolatissimo rovescio pomeridiano potrebbe formarsi sulle Alpi occidentali.



Le temperature sono attese in lieve aumento in pianura Padana e lato tirrenico, specie in Sardegna. Attesi picchi fino a 35°C nelle zone interne sarde. Massime non oltre 26-27°C sul lato adriatico grazie ai venti freschi marittimi.