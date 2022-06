Meteo: CALDO in aumento ovunque ma con qualche nota instabile

L'alta pressione africana si sta riappropriando di tutto il Mediterraneo centro-occidentale ed anche dello Stivale, favorendo condizioni meteorologiche pienamente estive. Anche il maestrale sta pian piano perdendo forza al sud, pertanto ne conseguirà un generale aumento termico col passare delle ore.

È un inizio di settimana complessivamente stabile su quasi tutta Italia: avremo cieli sereni su buona parte d'Italia, eccezion fatta per rari fenomeni sull'arco alpino e prealpino che potranno manifestarsi tra pomeriggio e sera. Qualche addensamento è presente, adesso, sul nordest ma tenderà rapidamente a dissolversi nel corso della mattina.

Le temperature saliranno ulteriormente in pianura Padana, sul lato tirrenico e in Sardegna fino a sfiorare i 33-34°C. Caldo in aumento anche sul lato adriatico e al sud grazie all'indebolimento del vento di maestrale.