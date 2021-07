Meteo: caldo eccezionale al sud, ritornano forti temporali al nord

Caldo e afa saranno ancora protagoniste su gran parte d'Italia fino al termine della settimana. Saranno soprattutto le regioni del sud a convivere con le temperature più alte, troppo alte anche per il cuore dell'estate. La colonna di mercurio anche oggi supererà i 40°C in molte località su Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, mentre si avvicinerà a quei valori sul resto del centro-sud.

Il caldo ha invaso anche il nord nelle ultime 48 ore, ma già da oggi subentrerà aria leggermente più fresca che avrà un ruolo fondamentale nel ritorno dei forti temporali, i quali diverranno sempre più estesi e diffusi nel corso del week-end.

METEO 30 LUGLIO 2021 | Sarà una giornata molto calda e afosa su quasi tutto il centro-sud Italia: saranno le coste e le pianure a registrare le temperature più alte e a vivere le maggiori condizioni di disagio fisico. Ci aspettiamo temperature fino a 41-42°C nelle zone interne di Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, con isolati picchi addirittura di 43°C.

Farà caldo su tutto il centro Italia, ma con temperature leggermente inferiori (tra 34 e 39°C). Caldo anche al nord, sebbene più contenuto.Tra pomeriggio e sera torneranno i temporali su Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto occidentale: i fenomeni localmente potranno rivelarsi molto forti (grandine di grosse dimensioni e forti raffiche di vento).

Altrove domineranno il Sole ed il pulviscolo sahariano in sospensione alle alte quote.

WEEK-END CON CALDO INTENSO E TEMPORALI | Tra sabato e domenica il maltempo diverrà sempre più protagonista al nord, tanto da favorire anche un calo delle temperature. Il rischio di fenomeni molto intensi o localmente estremi resta valido soprattutto per la pianura Padana e le aree pedemontane di Piemonte, Lombardia e Veneto.

Al centro-sud, invece, il caldo africano sarà protagonista fino al termine della settimana senza quasi alcuna variazione di temperatura.