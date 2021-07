Meteo: caldo e afa oggi su tutta Italia, oltre 40°C al sud

Dopo una notte difficile a causa del caldo e dall'afa le temperature stanno nuovamente salendo verso valori eccezionali. La situazione peggiore è al sud dove alle 8 del mattino già troviamo temperature superiori ai 33-34°C in tante località su Puglia, Sicilia e Calabria.

L'ondata di caldo raggiungerà l'apice in questa seconda parte della settimana per poi attenuarsi leggermente ad inizio della prossima. Oggi il caldo si farà sentire anche al nord grazie all'ulteriore rinforzo ed espansione dell'anticiclone sub-tropicale.

METEO 29 LUGLIO 2021 | Tempo stabile su tutta Italia: anche al nord avremo cieli sereni o poco nuvolosi ma con fenomeni quasi inesistenti. Solo sull'arco alpino sarà plausibile qualche isolato acquazzone pomeridiano.

Le temperature raggiungeranno i 37-39°C su quasi tutte le località del Meridione, mentre localmente saranno possibili picchi di 41-43°C nel foggiano e nelle zone interne della Sicilia. Picchi di 40°C anche nel barese, nel Salento, in Basilicata e in Calabria.Restate sintonizzati su !