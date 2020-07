Meteo: caldo e afa da nord a sud, violenti temporali sulle Alpi

L'anticiclone africano diventa sempre più forte e coriaceo su tutto il Mediterraneo, dove sembra voler piantare le proprie radici per almeno 7-10 giorni. Da oggi, dunque, possiamo ritenere ufficiale e certa la prima lunga e intensa ondata di caldo dell'estate, la quale già da oggi ci "regalerà" temperature particolarmente alte su tutta la penisola.

Splende il Sole ovunque stamattina e continuerà a farlo sino al tramonto senza problemi. L'unica eccezione potrebbe riguardare l'arco alpino e la fascia prealpina, dove nel corso della sera potrebbero svilupparsi improvvisi e violenti temporali di calore.

Previsioni per oggi 28 luglio 2020

Stabile e soleggiato su gran parte della penisola. Venti deboli a regime di brezza in giornata, assenti in serata. Caldo in netto aumento da nord a sud: ci aspettiamo massime fino a 38°C nelle zone interne del centro-sud, fino a 35°C in pianura Padana con afa sempre più presente, anche di sera.

Possibilità di temporali anche molto forti, con grandinate e colpi di vento importanti, sulla fascia montuosa e pedemontana che va dal Piemonte all'alto Veneto. I fenomeni giungeranno nelle ore serali e potrebbero persistere anche in nottata: particolare attenzione a verbano, varesotto, lecchese, bergamasco, bresciano, trentino, bellunese.