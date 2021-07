Meteo: caldo e afa aumentano ancora oggi da nord a sud

Caldo e afa saranno ancora protagoniste per tutta la settimana, ma quel che più dobbiamo sottolineare è che l'ondata di caldo si intensificherà ulteriormente col passare dei giorni.

L'anticiclone sub-tropicale si rafforzerà ulteriormente su tutta Italia riuscendo ad avvolgere anche gran parte del nord Italia. Questo comporterà sia un ulteriore aumento delle temperature e soprattutto un aumento della stabilità sul settentrione, duramente colpito dai temporali negli ultimi giorni.

METEO 28 LUGLIO 2021 | Stabile e caldo su quasi tutta Italia, ad eccezione di isolati temporali sull'arco alpino e prealpino. Attenzione a forti nubifragi e grandinate su alto Piemonte e alta Lombardia, in estensione poi a Trentino Alto Adige e alto Veneto tra pomeriggio e sera.Caldo intenso su tutto il centro-sud: temperature fino a 42°C nelle zone interne di Puglia, Calabria e Sicilia. Caldo afoso sulle coste e pianure, anche al nord. Temperature fino a 38°C in Emilia Romagna con afa importante a ridosso dei fiumi.