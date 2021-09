Meteo: CALDO al sud ma attenzione ai temporali al centro, ecco le zone piÃ¹ coinvolte

La perturbazione che ieri ha attraversato con forza le regioni settentrionali si è ora spostata su quelle centrali, non prima di aver perso buona parte della sua intensità.

Questa mattina, infatti, abbiamo una situazione di generale variabilità con acquazzoni sparsi, isolati forti temporali e schiarite.

Tempo in deciso miglioramento al nord, dove il risveglio è abbastanza nuvoloso a causa della formazione di un vero e proprio tappeto di nubi basse in pianura Padana, diretta conseguenza del calo delle temperature che ha portato la tanta umidità a condensarsi nei classici nuvoloni mattutini.



METEO 27 SETTEMBRE | Giornata instabile al centro Italia, soprattutto sull'alto Lazio dove soprattutto in mattinata sarà probabile assistere a temporali localmente intensi con grandine e elevati quantitativi di pioggia (picchi possibili oltre 60 mm).

Nel pomeriggio avremo un incremento di piogge e acquazzoni anche su Abruzzo, Molise e Puglia centro-settentrionale. Nubi in Campania e Basilicata, ma con fenomeni molto rari.

Migliorerà gradualmente sulla Pianura Padana: le nubi attualmente presenti tenderanno lentamente a diradarsi e a lasciar spazio a schiarite. Tuttavia non escludiamo qualche residuo fenomeno pomeridiano sui monti tra Friuli, Veneto, Trentino.

Sulle regioni meridionali avremo ancora condizioni di stabilità unite a temperature superiori alle medie del periodo. Insomma vivremo altre 24 ore estive, con temperature massime fino a 32-33°C in Sicilia, 27-29°C su Calabria, Basilicata, Puglia, Sardegna. Qualche isolato temporale pomeridiano si affaccerà su Tavoliere, BAT, barese.