Meteo: calano le temperature ovunque, aria piÃ¹ fresca anche al sud in attesa del maltempo

Risveglio decisamente più fresco e gradevole su tutta Italia, anche al sud, dopo settimane di caldo intenso e afoso. Le temperature sono scese nettamente nella notte su tutto il Meridione, tanto da portarsi attorno ai 22-24°C in tante località dove fino a ieri al primo mattino si rilevavano temperature di 30°C.

L'aria fresca è stata sospinta da una vasta depressione situata sull'Europa centrale, ma per il momento non è stata accompagnata da piogge o temporali grazie alla presenza di aria ancora stabile.

Il maltempo, però, non tarderà ad arrivare e in tante regioni potrebbe rivelarsi molto incisivo.

METEO 15 LUGLIO 2021 | Addensamenti al nord con rari acquazzoni o temporali, concentrati perlopiù sui rilievi e colline. Molto stabile al centro-sud. Temperature in calo ovunque nelle massime, con isolati picchi oltre 32-33°C nelle zone più interne di Puglia, Basilicata e Sicilia.

Vento gradevole da nord sul centro-sud.