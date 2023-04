Meteo: c'è l'anticiclone africano nel finale di Aprile!

Sarà un finale d'Aprile davvero scoppiettante e certamente controtendenza rispetto al resto del mese. Fino ad ora Aprile si è rivelato più freddo del normale e decisamente instabile (anche questo aspetto in controtendenza rispetto ai mesi precedenti). Ma dopo tante correnti fredde e tanti temporali ecco che l'anticiclone africano potrebbe tornare a far visita al Mediterraneo, pronto a regalare la prima ondata di caldo della stagione.

Quanto tutto questo? Molto probabilmente tra 27 e 30 Aprile. Tutti i centri di calcolo concordano con un repentino rinforzo dell'anticiclone africano sul Mediterraneo centro-occidentale subito dopo il ponte del 25 Aprile, il quale ci riserverà ancora parecchie insidie.

Ma gli ultimi 4 giorni di Aprile saranno decisamente più stabili e all'insegna del clima fin troppo mite per il periodo. Le temperature potrebbero raggiungere i 25-27°C su diverse località da nord a sud, addirittura non escludiamo l'arrivo dei primi picchi di 30°C sulle isole maggiori, ma su questo punto i dubbi sono ancora tanti!

Le probabilità riguardo l'arrivo di questa prima avvezione calda del 2023 sono in netta crescita, ma per i dettagli sarà necessario attendere ulteriori approfondimenti nei prossimi giorni.