Meteo: buone notizie per la domenica delle Palme, altre perturbazioni all'orizzonte!

È tornata la pioggia su diverse località del nord in queste ultime ore grazie ad un veloce affondo nord-atlantico sull'Europa centrale, ed entro domani le piogge coinvolgeranno anche centro e sud Italia. Si tratta di fenomeni veloci, localmente di forte entità ma ovviamente non in grado di risolvere la crisi idrica.

Subito dopo questa fase instabile ritornerà l'alta pressione in compagnia di temperature ancora una volta anomale, da nord a sud. Tra 30 e 31 marzo le massime potranno sfiorare i 25-26°C sulle isole maggiori e al sud, i 22-24°C al centro e al nord. Insomma temperature tardo primaverili.

Ma sembrano esserci notizie sempre più interessanti per l'avvio di Aprile, come già vi avevamo anticipato nei precedenti editoriali. Nel week-end delle Palme una nuova perturbazione nord-atlantica potrebbe affondare il colpo sull'Europa centrale e a seguire sul Mediterraneo, garantendo un'altra dose di pioggia a tratti generosa per alcune nostre regioni.

Sebbene la perturbazione sembra ormai confermata da tutti i centri di calcolo, vi sono ancora delle discordanze su quella che sarà la traiettoria dell'irruzione fresca e instabile. È chiaro che una saccatura troppo orientale non donerebbe precipitazioni sulle regioni nord-occidentali e tirreniche, mentre con un'entrata più ad ovest ci sarebbero precipitazioni più democratiche. Questo aspetto sarà da valutare nei prossimi importanti aggiornamenti.

Il peggioramento avrebbe inizio già da sabato 1° Aprile, poi altre precipitazioni dovrebbero manifestarsi domenica 2, giorno della festa delle Palme. Inoltre, analizzando le tendenze modellistiche, potrebbe aprirsi una fase perturbata anche nei giorni successivi grazie ad altre infiltrazioni instabili nord-atlantiche. Insomma la prima settimana di Aprile potrebbe rivelarsi tutt'altro che stabile e piacevole!