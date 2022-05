Meteo: brevissima pausa su alcune regioni, aria più fresca e qualche TEMPORALE

L'anomala ondata di caldo in atto da diversi giorni concederà una brevissima tregua tra oggi e domani grazie al transito di un nucleo d'aria più fresca proveniente da nord/nord-est. Questa massa d'aria fresca apporterà qualche addensamento, un po' di maestrale ed anche qualche isolato temporale principalmente sul lato adriatico e le aree interne del centro e del sud.Le temperature scenderanno leggermente sui settori adriatici e al nordest, mentre sui settori occidentali non avremo particolari variazioni di temperatura. Questa "pausa", se così vogliamo chiamarla, avrà durata davvero breve!

A partire da venerdì l'ondata di caldo diverrà molto più intensa e favorirà un'impennata delle temperature su tutta Italia, in particolare sulla pianura Padana dove sfioreremo i 35-36°C.