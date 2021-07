Meteo: aumentano ovunque le temperature da oggi, residui temporali al sud

Le correnti fresche e instabili arrivate la scorsa settimana vanno pian piano esaurendosi grazie ad un generale aumento della pressione e della stabilità. L'anticiclone, infatti, si sta espandendo verso l'Italia ed è pronta a riconquistarla per tutto il prosieguo della settimana.

Stamattina il tempo si presenta stabile su quasi tutta la penisola ad eccezione di isolati addensamenti sul Triveneto e nelle zone interne del sud, segno che l'alta pressione inizia a far sentire la sua presenza.

METEO 20 LUGLIO 2021 | Stabile su gran parte d'Italia, ma attenzione a residui temporali pomeridiani che potranno interessare i settori collinari e montuosi del Meridione. Isolati fenomeni potranno coinvolgere anche le coste della Puglia ionica. Qualche temporale pomeridiano è probabile anche nelle zone interne della Sicilia.Le temperature sono attese in aumento ovunque: i valori più elevati saranno registrati al nord dove si prospettano massime di 35-36°C in pianura Padana. Fino a 32-33°C al centro (versante tirrenico) mentre sarà ancora fresco al sud. Saranno molto poche le località del meridione che supereranno i 30°C, concentrate nelle zone interne della Puglia, della Campania e della Sicilia.