Meteo: aumentano nubi, polvere sahariana e CALDO

In attesa della generale rinfrescata del fine settimana, dovremo fare i conti con almeno altre due giornate caratterizzate da caldo davvero intenso per il periodo.Osservando le immagini satellitari notiamo un netto aumento delle nubi da nord a sud, ma con piogge quasi del tutto inesistenti. Si tratta di nubi medio-alte ricche di polvere desertica proveniente direttamente dal Sahara, che proprio tra oggi e domani invaderà il Mediterraneo sotto i colpi delle corrente sub-tropicali.

Insomma è chiaro che ci attende una giornata da piena estate e oseremmo dire quasi desertica, con cieli sporchi e ricchi di pulviscolo e clima molto caldo ovunque. Ci aspettiamo picchi di 35-36°C nelle aree interne di Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia. Caldo anche al centro e al nord. Qualche temporale pomeridiano potrà svilupparsi su colline e montagne al nord e in Sardegna.