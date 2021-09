Meteo: aumentano le nubi, l'alta pressione è in difficoltà

L'alta pressione africana arrivata lo scorso week-end sta iniziando a mostrare i primi importanti segni di cedimento a cominciare dai settori più occidentali, ovvero quelli più esposti alle correnti atlantiche. L'arrivo di masse d'aria più umide, calde e veloci dai quadranti meridionali, situate sul bordo tra l'alta pressione africana e le perturbazioni atlantiche, stanno dando vita ad un vasto tappeto di nubi che in queste ore stanno ricoprendo anche molte nostre regioni.



Questa nuvolosità è perlopiù sterile considerando che ci troviamo in una situazione ancora piuttosto stabile. Tuttavia sono i primi segni del cambiamento del tempo che si concretizzerà nei prossimi giorni stante il forte indebolimento dell'alta pressione.



METEO 15 SETTEMBRE 2021 | La nuvolosità sarà diffusa e marcata su gran parte del nord Italia e finanche in Sardegna e Toscana, ma con fenomeni quasi del tutto assenti. Possibilità di piovaschi sparsi al nord, segnatamente a ridosso dei rilievi.

Nubi in aumento anche su Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo.

Stabile e soleggiato al sud, dove avremo temperature estive fino a 29-31°C.L'instabilità aumenterà costantemente nei prossimi giorni e già da domani potremo osservare piogge più diffuse e locali temporali al nord.